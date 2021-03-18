Antalyaspor U12 takımı 18 Mart sebebiyle Şehitliği ziyaret etti
18.03.2021 11:27
Fraport TAV Antalyaspor U12 takımı antrenörü ve sporcuları Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Fraport TAV Antalyaspor U12 takımı antrenörü ve sporcuları Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle sabah saatlerinde Uncalı Mezarlığı'na giden U12 takımı sporcuları, Altyapı İdari Sorumlusu Mehmet Uğurlu ve U12 Takım Antrenörü Yusuf Emre Ertugan öncülüğünde şehitliği ziyaret etti. Dualar eşliğinde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan minik sporcular, şehit yakınlarının duygulu anlar yaşamasına da sebep oldu. Sporcular, ziyaretin sonunda şehitlikte bulunan anıt önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri vefa ve minnetle andı. - ANTALYA
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