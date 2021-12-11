SPOR Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 maçında zeminde biriken 'su' tepkiye neden oldu - Son Dakika

SPOR Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 maçında zeminde biriken 'su' tepkiye neden oldu

Adem AKALANANTALYA,(DHA) - Antalyaspor ile Trabzonspor U19 takımları arasında oynanan maçta yoğun yağmur nedeniyle zemin üzerinde birken su, tepkilere neden oldu.

U19 Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Kentte yaşanan yoğun yağmurdan dolayı sahada su birikintileri meydana gelirken futbolcular zor anlar yaşadı. İki takım futbolcularının biriken su içinde topa hakim olmakta güçlendikleri görülürken yaşanan olumsuz durum tepkilere de neden oldu. Antalyaspor U19 ile Trabzonspor U19 arasındaki mücadele konuk ekibin 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.