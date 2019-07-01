Antalyaspor, Ufuk Akyol ile anlaştı
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Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile anlaşmaya vardı.
Antalyaspor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
, Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük
'ün başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile anlaşmaya vardı. Genç
futbolcuyu, Fenerabahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de izlediği iddia edilmişti.
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Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. - ANTALYA
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