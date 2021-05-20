Antalyaspor'un "1000"ler sezonu kupa finaliyle noktalandı - Son Dakika

Antalyaspor'un "1000"ler sezonu kupa finaliyle noktalandı

20.05.2021 10:20
Antalyaspor'un

Antalyaspor, Süper Lig'de 1000 gol ve 1000 puan barajını aştığı 25. sezonunu Türkiye Kupası finaliyle tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig'de 1000 gol ve 1000 puan barajını aştığı 25. sezonunu Türkiye Kupası finaliyle tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda teknik direktör ve kulüp başkanı değişikliğine gitti.

Sezona Tamer Tuna yönetiminde başlayan Akdeniz ekibinde, Süper Lig'in 6. haftasında 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Tuna ile yollar ayrıldı. 8. haftadan sonra takımın başına Ersun Yanal geçti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısını 26 puanla 10. sırada tamamladı.

Bu arada, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevinden ayrıldı. 19 Ocak'ta Öztürk'ün istifasıyla boşalan kulüp başkanlığına 23 Şubat'ta Mustafa Yılmaz seçildi.

Aynı sezon 1000. gol ve 1000 puan sevinci

Antalyaspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy, 4 Mart 2021'de Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 1000 puan barajını Hes Kablo Kayserispor'a konuk olduğu 34. hafta mücadelesinde aştı. Karşılaşmayı Naldo'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlıların lig tarihinde topladığı puan, bu galibiyetle 1002 oldu.

En uzun yenilmezlik serisi

Antalyaspor, 13 maçlık yenilmezlik serisiyle yeni kulüp rekorunu geçen sezon gerçekleştirdi.

Ligin 15. haftasında 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya karşı ise beraberlik yaşadı.

Ligde 42 hafta sonunda 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 44 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, sezonu 16. sırada bitirdi. Antalyaspor, böylece Süper Lig'de 1016 gole ve 1004 puana ulaştı.

Kupada 21 yıl sonra final heyecanı

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de sezonu tamamladıktan sonra Türkiye Kupası'nda ise 21 yıl sonra ikinci kez final heyecanı yaşadı. Antalyaspor, İzmir'de 18 Mayıs'taki maçta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.

Akdeniz ekibi, daha önce Galatasaray ile 3 Mayıs 2000'de finalde karşılaşmış, sarı-kırmızılılara 5-3 yenilerek organizasyonu ikinci bitirdi.

Takımın en skoreri Fredy

Antalyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredy, geride kalan sezon 2'si kupa olmak üzere takımına 9 golle katkı sağladı. Angolalı futbolcu, Antalyaspor'un 2020-2021 sezonunda en çok gol atan oyuncusu konumunda yer aldı.

Geçen sezon 38 maçta 3 bin 420 dakika süre alan kaleci Ruud Boffin ise kırmızı-beyazlıların en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'un '1000'ler sezonu kupa finaliyle noktalandı - Son Dakika Spor


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