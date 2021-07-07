Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

ANTALYASPOR'un 55'inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu.

ANTALYASPOR'un 55'inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu. Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 55'inci yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran taraftarlar, şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında Boğaçayı üzerinde yapılan ışıklı flyboard ve jet-ski gösterisi de beğeniyle izlendi.Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.



Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı

Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz

Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı

Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi