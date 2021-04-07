Antalyaspor'un 8 maçlık iç saha yenilmezliği Sivasspor mağlubiyetiyle sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 21 Mart 'ta oynadığı 31. hafta mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, iç sahada yenilmezliğini 8 maça çıkarmıştı.

Medipol Başakşehir 'le ise 27. haftada 0-0 berabere kalarak bir puan alan kırmızı-beyazlı ekip, 17 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası 'nda Aytemiz Alanyaspor 'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ligde son iç saha mağlubiyetini 15. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor 'a karşı 29 Aralık 2020'de 6-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evinde oynadığı 1'i kupa 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor 'a 4-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor , sahasında yakaladığı 8 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

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