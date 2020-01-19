Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi

6 saat önce

Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi, System.String[]

Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.

Süper Lig'in ilk devresini 16'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması giyen, son olarak da Japonya'da kariyerine devam eden Alman futbolcu Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Podolski, gece saat 02.00'de Antalya Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının CIP bölümünden çıkış yapan Lukas Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı-beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarın karşılaması

Kapıdan çıkış

Taraftardan detaylar

Elindeki çay bardağı


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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
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