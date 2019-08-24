Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına
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Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

54 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız."

Denizlispor, Emine Bulut, Antalyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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