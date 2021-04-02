Antalyaspor'un deplasman fobisi

FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda hem galip gelmekte hem de gol atmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı 15 deplasman maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, attığı 11 golle de en az gol atan 2'nci takım konumunda yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım ligde dış sahada oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Akdeniz temsilcisi 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.