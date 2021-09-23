Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok - Son Dakika

Süper Lig'de FT Antalyaspor, oynadığı 3 deplasman maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'de 6 maç oynayan FT Antalyaspor, topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Sahasında sadece Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Antalyaspor'un ligde 2 beraberliği, 3 de yenilgisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Son maçında Antalyaspor, gol yemediği karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

İyi oyununu skora yansıtamayan, girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen kırmızı-beyazlılar, 3 deplasman maçında da gol atamadı. Süper Lig'in 7. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan güney ekibi, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da Doğukan Sinik ve Harun Alpsoy'un sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u yenerek ligdeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

(İsa Akar-İHA)