Antalyaspor'un Erzurum kampı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Erzurum kampı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
'un Erzurum
kampı başladı.
Kente dün gelen ve Palandöken
Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ilk antrenmanına çıkan ekip, akşam idmanıyla günü tamamladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde antrenmana Akdeniz
ekibi, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antalyaspor'un Erzurum kampı 17 Temmuz'da sona erecek.
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