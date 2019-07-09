Antalyaspor'un Erzurum kampı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da çift antrenmanla sürdürdü.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum
'da çift antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, Palandöken
Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah antrenmanının ardından akşam idmanıyla günü tamamladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, taktik çalışmaların ardından çift kale maç oynadı.
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