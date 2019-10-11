Antalyaspor'un futbolcusu drole'un ayağı kırıldı

ANTALYASPOR'un, Las Palmas kulübünde kiralık forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığı açıklandı.

Antalyaspor, İspanya'da 2'nci Lig ekibi Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu 22 yaşındaki Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle."

2 YIL ÖNCE ANTALYASPOR'A GELDİ