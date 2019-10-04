Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un galibiyet golünü atan ufuk akyol dha'ya konuştu
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Antalyaspor'un galibiyet golünü atan ufuk akyol dha'ya konuştu

50 dakika önce

"Bir net pozisyonu değerlendirdik ve maçı kazandık""İki haftadır girdiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz""Milli takım her oyuncunun hedefidir"Olgucan KALKAN-Ahmet TURHAN ALTAY/ İSTANBUL, - Antalyasporlu Ufuk Akyol, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım...

Antalyaspor'un galibiyet golünü atan ufuk akyol dha'ya konuştu, System.String[]

"Bir net pozisyonu değerlendirdik ve maçı kazandık"
"İki haftadır girdiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz"
"Milli takım her oyuncunun hedefidir"
Olgucan KALKAN-Ahmet TURHAN ALTAY/ İSTANBUL, - Antalyasporlu Ufuk Akyol, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Gerçekten çok iyi mücadele ettik, iyi kapandık. 1 tane net pozisyonumuz vardı onu da değerlendirdik ve 3 puanı aldık" dedi.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
"İKİ HAFTADIR GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"
İki haftadır buldukları pozisyonu değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyorduk, bunu iki haftadır iyi yapıyoruz, gerçekten mutluyuz" diye konuştu.
"MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HEDEFİDİR"
Her oyuncu gibi Milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Ufuk Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var" dedi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin geçtiğimiz sezon Karagümrük- Şanlıurfaspor maçında kendisini izlediği Ufuk Akyol, 'Fenerbahçe'den transfer teklif geldi mi' şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ufuk Akyol'un açıklamaları


Antalyaspor, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:47 Kaynak: DHA
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