Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda - Son Dakika

Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda

02.04.2021 11:07

Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Mustafa Yılmaz, kulüp tarihindeki ilk Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Mustafa Yılmaz, kulüp tarihindeki ilk Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine, Antalyaspor'un 55 yıllık tarihinde Türkiye Kupası kazanamadığını belirtti.

Daha önce final oynamalarına rağmen kupaya uzanamadıklarını aktaran Yılmaz, Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra geçen yıl yarı final oynadıkları kupada bu yıl finalde Beşiktaş ile mücadele edeceklerini bildirdi.

Bu maçın heyecanının şehri sardığına değinen Yılmaz, "Kupaya hasret bir takım ve şehiriz. Bütün camia kupayı istiyor. İnşallah şehrimize ilk kupayı getireceğiz. Futbolcularımız bu durumun farkında. Onlar da çok konsantre." ifadelerini kullandı.

Turizmin başkenti Antalya'nın marka yüzü Antalyaspor'un Avrupa'da mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, Antalya'nın dünyada herkesin bildiği bir şehir olduğunu dile getirdi.

"Bizim için kupa finalinin önemi çok fazla"

Yılmaz, kente her yıl 1500 civarında futbol takımının kamp yapmak için geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dünya kulüpleri kenti tanıyor. Bu anlamda avantajlıyız. Biz de Avrupa'da mücadele edersek hem kulübün hem de şehrin daha fazla ismi duyulmaya başlanacak. Avrupa'da başarılı olmak için şimdiden çalışmaya başladık. Transfer zamanında gerekli önlemleri alacağız. Öncelikle final maçından başarıyla çıkmalıyız. Süper Lig'de 39 puan topladık. Ankaragücü ya da Sivasspor maçında alacağımız puan ya da puanlarla matematiksel olarak kümede kalma endişemiz de kalmayacaktır. Bu puanları da aldıktan sonra bütün motivasyonumuzu kupa finaline vermeliyiz. Bizim için kupa finalinin önemi çok fazla."

"Daha fazla futbolcu yetiştireceğiz"

Kulübün altyapısından yetişen Bünyamin Balcı'nın milli takıma çağrılmasının camia için mutluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, "11 yaşındayken altyapımıza adım atmıştı. Antalya'mızın gururu bir evladımız. Yeni Bünyaminler yetiştirmek için altyapı ekibimizle toplantı yaptım. Farklı bir sisteme geçeceğiz ve daha fazla futbolcu yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda
Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda
Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda
Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda

Mustafa Yılmaz, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'un gözü Türkiye Kupası'nda - Son Dakika Spor


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