Antalyaspor'un hedefi Erzurumspor'u ligde ilk kez yenmek

Fraport TAV Antalyaspor'da tek hedef, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynayacağı BB Erzurumspor'a karşı ligdeki ilk galibiyetini almak. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi kaleci Boffin cezası, 2 oyuncu da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında sahasında oynayacağı BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içi Türkiye Kupası Yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'da tek hedef Erzurumspor'u ligde ilk kez mağlup ederek, yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak. Akdeniz ekibi Antalyaspor ligde 30 hafta sonunda 7 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 de yenilgi elde ederek 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ile BB Erzurumspor, pazar günü saat 13.30'da Antalya'da oynayacakları maç ile birlikte toplamda 6, Spor Toto Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.