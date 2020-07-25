Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna: 'Gurur duyuyorum'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise maçtan sonra çok şey söylemek gerektiğini belirterek, maçı iki devre olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan düştüklerini ifade eden Tamer Tuna, Bizim açımızdan maçın dönüşü son anlarda oldu. Ligin ikinci yarısının başında, inandığımız bir Antalyaspor vardı. Bu çok ciddi bir geçiş dönemi oldu. Özellikle devre arasında yaşadığımız süreç önemliydi. İkinci yarının başında 16 puana ulaşmamız takım inancının sonucuydu. Pandemi döneminde ise izole ortamda kalmamız başarıda önemli rol oynadı. Ayrıca, evlerimizde geçirdiğimiz süreçte önemliydi. Böylece bizim ligi iyi bitirmemiz sağlanmış oldu. Antalyaspor ile gurur duyuyorum. Pandemi sürecinden sonra kazandığımız puanlar, aile oluşumuzun katkılarıyla alındı. Tabi hiçbir şey bitmiş değil. Bazı sonlar, yeni başlangıçlar olabiliyor. Oyunlarımızın bireysel katkılarının üzerine biraz daha katkı koyarak gelecek sezon düşme korkusu olmayan, üst sıraları isteyen bir Antalyaspor görmek istiyoruz. Umarım gelecek sezon alt sıralarda olmayan, üst sıralara oynayan, zevk veren bir Antalyaspor sahada olacaktır dedi.

Bir gazetecinin, TFF Tahkim Kurulunun 9 futbol kulübünün yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili yaptığı itirazı reddetmesi ile ilgili soruya ise Tamer Tuna şu yanıtı verdi:

Maalesef yapılan değerlendirmelerimiz kayda değer alınmıyor. Fikir birliğine varılan bir karar göremedik. Futbol adına utanç verici kararlar bunlar. Kolektif bir şekilde çözülebilecek sorunlarla alakalı fikir birliği yok. Sürekli şikayet eden yöneticiler ve teknik adamlarla bir sezon yaşanıyor. Mesele yerli ve yabancı sorunu değil, zihin ve fikir sorun var. Bu ağlayan sistemden utanç duyuyorum.