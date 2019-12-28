Antalyaspor'un hocası Tomas: "Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'un hocası Tomas: 'Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum' - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un hocası Tomas: "Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum"

6 saat önce

Tomas, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Antalyaspor'un hocası Tomas:

Tomas, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, "Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık." diye konuştu.


Hırvat teknik adam, "İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor'da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.


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Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:24 
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