Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

6 saat önce

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere, System.String[]

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.


Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:39 Kaynak: İHA
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