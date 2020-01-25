Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.



Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA