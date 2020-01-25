Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere - Son Dakika Spor
Antalyaspor'un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere
6 saat önce
Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:39 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Son Dakika Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum