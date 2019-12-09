Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un kötü performansı sürüyor! 7 maçta 1 puan...
Son Dakika Spor Antalyaspor'un kötü performansı sürüyor! 7 maçta 1 puan... - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un kötü performansı sürüyor! 7 maçta 1 puan...

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor.

Antalyaspor'un kötü performansı sürüyor! 7 maçta 1 puan..., System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor. Kırmızı beyazlılar ligde son 7 maçta üç puan kazanamadı. Antalyaspor, ligde 7'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 7 maçında bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bu skorların ardından Bülent Korkmaz ile yolları ayıran kırmızı beyazlılar yeni teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 yenildi.


Antalyaspor evindeki son galibiyetini ise ligin 6'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek aldı. Kırmızı beyazlılar evinde oynadığı son 4 lig maçında üç puanla tanışamadı. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen kırmızı beyazlılar son 7 maçta sadece 1 puan kazanabildi.


Trabzonspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:07 
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