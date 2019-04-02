Antalyaspor'un Kurucusu Atilla Vehbi Konuk Anıldı
42 dakika önce
Antalyaspor Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı merhum Atilla Vehbi Konuk, vefatının 10. yıl dönümünde Andızlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Antalyaspor
Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı merhum Atilla Vehbi Konuk, vefatının 10. yıl dönümünde Andızlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Antalyaspor'un 31 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitiren ilk başkanı Atilla Vehbi Konuk için, Andızlı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında anma töreni düzenlendi. Törene, Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart, merhum Konuk'un eşi Aysel Konuk ve kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılar Atilla Vehbi Konuk için dua etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: AA
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