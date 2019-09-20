Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un Neslihan Tay'a mesajı
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Antalyaspor'un Neslihan Tay'a mesajı

1 saat önce

Antalyaspor Kulübü, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan hastalık nedeniyle bir bacağının kesilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, 4. kez yakalandığı kansere yenik düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Antalyaspor'un Neslihan Tay'a mesajı, System.String[]

Antalyaspor Kulübü, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan hastalık nedeniyle bir bacağının kesilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın, 4. kez yakalandığı kansere yenik düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Belki bugün aramızda yoksun ama verdiğin mücadele bir çoğumuza yol gösterecek. Tüm insanlığa vazgeçmemeyi öğreten Neslican Tay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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