Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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