Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'un sahasında nikâh kıyıldı.
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Antalyaspor'un sahasında nikâh kıyıldı.

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor fanatiği gazeteci çift Mahsun Altaş ile Hazel Berkalp'ın nikahını Antalya Stadı'nda kıydı.

Antalyaspor'un sahasında nikâh kıyıldı., System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor fanatiği gazeteci çift Mahsun Altaş ile Hazel Berkalp'ın nikahını Antalya Stadı'nda kıydı. Stadyumda kurulan nikah masası, Antalyaspor atkıları ve Türk bayrağı ile süslendi. Bugüne kadar stadyumda hiç nikah kıymadığını ve bir ilki yaşadığını ifade eden Başkan Tütüncü, genç çiftin nikahını şahitler, konuklar ve basın mensupları eşliğinde kıydı.


Bir ömür birlikte yaşlanmaya 'evet' diyen çift, Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Başkan Hakan Tütüncü de genç çifte ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Gelin Hazel Berkalp'in nikah sırasında ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının isimlerini yazması ise keyifli anlara sahne oldu.

Hakan Tütüncü, Antalyaspor, Kepez, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:20 
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