Antalyaspor'un Trabzonspor maçı kadrosunda 8 eksik

Ligde 11 maç sonra geçen hafta lider Medipol Başakşehir 'e sahasında 2-0 yenilen ve 37 puanla 10. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 61 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor 'da cezalı ve sakatlıkları bulunan 8 oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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