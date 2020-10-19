Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı - Son Dakika

Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı

19.10.2020 11:13
Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden Alman futbolcu Sidney Sam, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü attığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden Alman futbolcu Sidney Sam, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü attığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach'ta forma giyen, yeni sezon öncesi Fraport TAV Antalyaspor'un kadrosuna kattığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sam, Süper Lig'in 5. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK karşılaşmasında yeni takımıyla üçüncü resmi maçına çıktı.

Gaziantep FK maçının 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran ve Antalyaspor'daki ilk golüne imza atan Alman futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında ise kırmızı kart gördü.

Aynı maçta hem gol sevinci hem de kırmızı kartla oyun dışı kalmanın üzüntüsünü yaşayan Sidney Sam, daha önce ligde Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında toplam 46 dakika süre almıştı.

Naldo ile Mert Yılmaz ilk kez forma giydi

Antalyaspor'un yeni transferlerinden Brezilyalı defans oyuncusu Naldo ile sağ bek Mert Yılmaz, kırmızı-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına Gaziantep FK karşısında ilk 11'de çıktı.

Geçen sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde Espanyol forması giyen 32 yaşındaki Naldo, yeni takımının Gaziantep FK ile yaptığı maçta 90 dakika süre aldı.

Antalyaspor'da ilk kez forma giyen ve ilk 11'de yer alan bir başka oyuncu, 21 yaşındaki Mert Yılmaz oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'a transferi Almanya 3. Lig takımlarından Bayern Münih II'den gerçekleşen Mert, Gaziantep FK maçının 81. dakikasında yerini Dever Orgill'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor
Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız         
10:49
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Bakan Koca'ya Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız         
09:39
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'un üç yeni transferi ilkleri yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei