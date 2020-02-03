Antalyaspor'un yeni gözdesi - Son Dakika
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Antalyaspor'un yeni gözdesi

6 saat önce

Süper Lig'de bu sezon ilk defa forma giyen Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı (20), Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.

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Süper Lig'de bu sezon ilk defa forma giyen Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı (20), Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.

Antalyaspor'un alt yapısında yetişen Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de forma şansı yakaladı. Kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Tamer Tuna'nın, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası şans verdiği genç futbolcu, performansıyla göz doldurdu. Bu sezon ligin 18'inci haftasındaki Göztepe karşılaşmasında ilk Süper Lig maçı deneyimi yaşayan Bünyamin Balcı, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında da başarıyla görev yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın defansın sağında görevlendirdiği genç futbolcu, hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı.Antalyaspor'da gelecekte başarıyla adından söz edileceğine inanılan Bünyamin Balcı, bu sezon 3 lig maçında 224 dakika oyunda kaldı. Bünyamin Balcı, Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta görev aldı.


Antalyaspor, Balcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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