Antalyaspor'un yeni hedefi Beşiktaş - Son Dakika
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Antalyaspor'un yeni hedefi Beşiktaş

6 saat önce

Ligin ikinci yarısı başarılı performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı, Veysel Sarı'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Antalyaspor'un yeni hedefi Beşiktaş, System.String[]

Ligin ikinci yarısı başarılı performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı, Veysel Sarı'nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.


Hanesine üç puan yazdıran Akdeniz temsilcisi, ligde geride kalan 26 hafta sonunda 30 puana ulaşarak, 11. sıraya yükseldi.


Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmadan önceki son 7 haftada Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kaldı.


Ligde en son 18. haftada Göztepe'ye kendi evinde mağlup olan (0-3) Akdeniz temsilcisi, 8 haftadaki söz konusu mücadelelerde 16 puan topladı.


Ligde Sivasspor maçından önceki iç saha galibiyetini 22. haftada Kasımpaşa karşısında elde eden Antalyaspor, 27. haftada rakip sahada Beşiktaş ile karşılaşacak.i


Veysel Sarı'dan "üç puan"lık ilk gol


Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Veysel Sarı, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Sivasspor maçında attı ve takımının tek golle üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.


Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan, orta saha ve sağ bekte de görev yapabilen 31 yaşındaki stoper, kırmızı-beyazlı formayla 7 lig maçında 630 dakika süre aldı.


Beşiktaş maçıyla seriyi sürdürme hedefi


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından üç puanla ayrılıp, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Oyuncuları Sivasspor karşılaşmasındaki mücadelesinden dolayı kutlayan Süğlün, şöyle konuştu:


"Fraport TAV Antalyaspor olarak Süper Lig'de son 8 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürme hedefindeyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağız. Beşiktaş maçını da kaybetmeyip, ligde üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz."


Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:14 
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