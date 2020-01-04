Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu!

6 saat önce

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu!, System.String[]

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri yönetim kurulu toplantısı sonucunda Tamer Tuna ismi üzerinde karara vardı.


Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.


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Hikmet Karaman, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:54 
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