Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu!

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri yönetim kurulu toplantısı sonucunda Tamer Tuna ismi üzerinde karara vardı.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



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