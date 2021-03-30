Antalyaspor'un yükselen değeri Bünyamin Balcı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ay-yıldızlı kadroya alınan Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki defans oyuncusu, Antalyaspor ile bu sezon toplamda 31 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'in en çok genç oyuncu oynatan takımlarının başında gelen Fraport TAV Antalyaspor'da altyapıdan yetişen Bünyamin Balcı, futboluyla beğeni topluyor.