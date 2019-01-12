Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco'ya Kiraladı

Antalyaspor, William Vainqueur'ü Fransız ekibi Monaco'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor, William Vainqueur'ü Fransız ekibi Monaco'ya sezon sonuna kadar kiraladı. Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak için Monaco ile anlaşma sağladığı William Vainqueur'ün transferi resmiyet kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçememişti. Suya düştüğü düşünülen transfer, bugün gerçekleşti. Fransız ekibi, 30 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattığını duyurdu. Vainqueur, Monaco'da 12 numaralı formayı giyecek. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ise, "Antalyaspor'umuz oyuncularından William Vainqueur'un Fransa'nın AS Monaco takımına transferi gerçekleşti. Önceki gün yapılan sağlık kontrolünde hafif bir sakatlığı bulunduğu için vazgeçildiğini açıklayan Fransız kulübü, bugün oyuncu ile tekrar görüşerek sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu. Böylece, oyuncumuz William Vainqueur 2018-2019 sezon sonuna kadar kiralık olarak AS Monaco takımının formasını giyecektir. Villiam Vainqueur'e ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz" denildi.



(İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Antalyaspor, Son Hazırlık maçında Partizani ile 1-1 Berabere Kaldı

Cengiz Ünder, Roma'da 2018'in En İyi Genç Oyuncusu Seçildi

Monaco, Cesc Fabregas'ı Kadrosuna Kattı

Monaco, William Vainqueur'ü Sezon Sonuna Kadar Kiraladı