Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco'ya Kiraladı

Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco'ya Kiraladı

1 saat önce

Antalyaspor, William Vainqueur'ü Fransız ekibi Monaco'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco'ya Kiraladı, System.String[]
Antalyaspor, William Vainqueur'ü Fransız ekibi Monaco'ya sezon sonuna kadar kiraladı. Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak için Monaco ile anlaşma sağladığı William Vainqueur'ün transferi resmiyet kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçememişti. Suya düştüğü düşünülen transfer, bugün gerçekleşti. Fransız ekibi, 30 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattığını duyurdu. Vainqueur, Monaco'da 12 numaralı formayı giyecek. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ise, "Antalyaspor'umuz oyuncularından William Vainqueur'un Fransa'nın AS Monaco takımına transferi gerçekleşti. Önceki gün yapılan sağlık kontrolünde hafif bir sakatlığı bulunduğu için vazgeçildiğini açıklayan Fransız kulübü, bugün oyuncu ile tekrar görüşerek sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu. Böylece, oyuncumuz William Vainqueur 2018-2019 sezon sonuna kadar kiralık olarak AS Monaco takımının formasını giyecektir. Villiam Vainqueur'e ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor
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