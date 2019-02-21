Antalyaspor Vakfının Başkanlığına Ali Şafak Öztürk Seçildi
1 saat önce
Antalyaspor Vakfının genel kurulunda başkanlığa Antalyaspor Kulübünün de başkanı olan Ali Şafak Öztürk seçildi.
Antalyaspor
Vakfının genel kurulunda başkanlığa Antalyaspor Kulübünün de başkanı olan Ali Şafak Öztürk
seçildi. Hasan Subaşı
Tesisleri'ndeki vakıf binasında gerçekleştirilen genel kurulda, divan heyetini Erdoğan Kahya, Mehmet Yaman ve Mehmet Çapacı oluşturdu. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançonun okunmasından sonra, önceki yönetim ibra edildi ve yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi.
Tek listeyle gidilen seçimlerde, Ali Şafak
Öztürk, oy birliğiyle vakfın yeni başkanı oldu.
Seçim sonrası konuşan Başkan Öztürk, Antalyaspor Vakfının başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Antalyaspor Vakfının yönetim kurulunda Bora
Terzioğlu, Nurettin Ünal
, İsmail Bilal, Salih Peker
, Nuri Ülker ve Hilmi Beken görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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