Antalyaspor ve Alanyaspor, aynı uçakla İstanbul'a gitti! Koronavirüs tedbiri...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak Alanyaspor ve Antalyaspor'un kafileleri, Süper Lig mücadeleleri için aynı uçakla İstanbul deplasmanına hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak Alanyaspor ve Antalyaspor'un kafileleri, Süper Lig mücadeleleri için aynı uçakla İstanbul deplasmanına hareket etti.

Takım yöneticileri, futbolcular ve teknik ekip, uçakta yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat ederek yolculuk yapıyor.

Alanyaspor, ligde Medipol Başakşehir ile yarın saat 18.30'da, Antalyaspor da Beşiktaş ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Karşılaşmaların ardından her iki takımın Antalya'ya aynı uçakla dönecekleri öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor

Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor

Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı

Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti

Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır

Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak

Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor

Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı

Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi