Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Muslera ve Andone için

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ve forvet oyuncusu Florin Andone için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşman dileğiyle." ifadesi kullanıldı.

Alanyaspor Kulübü ise sosyal medya hesabından "Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayağında iki kırık tespit edilen Fernando Muslera ve aynı maçta ciddi bir sakatlık geçiren Andone'ye acil şifalar diliyor, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.