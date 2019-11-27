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Son Dakika Spor Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada; Antalyaspor A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de aynı tarihte resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
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