Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli - Son Dakika

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli

6 saat önce

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib'de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi.

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli, System.String[]

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib'de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, "Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

(İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:51:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]