Antalyaspor ve Yanal'dan Webo'ya destek

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesabından, Webo'ya destek, ırkçılığa tepki mesajı yayımlandı. Kırmızı beyazlı kulüp, Medipol Başakşehir'in paylaştığı 'No To Racism' yazılı görseli sosyal medya hesabından 'Yanındayız' başlığıyla yayımladı.

FRAPORT TAV Antalyaspor Kulübü ve teknik direktör Ersun Yanal , sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo 'ya destek mesajı verdi.

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