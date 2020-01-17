Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.



Yayıncı kuruluşun haberine göre; Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı.



Ayrıca Podolski için görüşmeleri sürdüren Antalyaspor, bu transferi de bitirmeye çok yakın.



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