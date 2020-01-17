Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı

6 saat önce

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.

Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı, System.String[]

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.


Yayıncı kuruluşun haberine göre; Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı.


Ayrıca Podolski için görüşmeleri sürdüren Antalyaspor, bu transferi de bitirmeye çok yakın.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Antalyaspor, Veysel Sarı, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:11 
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