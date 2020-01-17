Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı - Son Dakika Spor
Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı
6 saat önce
Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.
Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Veysel Sarı'nın yeni kulübü belli oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı.
Ayrıca Podolski için görüşmeleri sürdüren Antalyaspor, bu transferi de bitirmeye çok yakın.
Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:11
Son Dakika Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama