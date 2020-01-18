Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı - Son Dakika
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Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı

12 dakika önce

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan, golcü Lukas Podolski görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılar, defans oyuncusu Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı beyazlı yönetim bugün saat 13.00'te Antalya'da Stadı'nda yapacağı törende Veysel Sarı ile sözleşme imzalayacak.


- Antalya
Antalyaspor, Veysel Sarı, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
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