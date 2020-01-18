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Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti
6 saat önce
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan, golcü Lukas Podolski görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılar, defans oyuncusu Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Kırmızı beyazlı yönetim bugün saat 13.00'te Antalya'da Stadı'nda yapacağı törende Veysel Sarı ile sözleşme imzalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:36
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