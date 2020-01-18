Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti

6 saat önce

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Antalyaspor, Veysel Sarı'yı transfer etti, System.String[]

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.


Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan, golcü Lukas Podolski görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılar, defans oyuncusu Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.


Kırmızı beyazlı yönetim bugün saat 13.00'te Antalya'da Stadı'nda yapacağı törende Veysel Sarı ile sözleşme imzalayacak.


Veysel Sarı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:36 
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