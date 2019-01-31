Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Voleybolda Adını Play-Off'a Yazdırmak İstiyor

Antalyaspor Voleybolda Adını Play-Off'a Yazdırmak İstiyor

1 saat önce

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligin 18. haftasında deplasmanda Ateş Çelik Bergama Belediyesi'yle karşılaşacak.

Antalyaspor Voleybolda Adını Play-Off'a Yazdırmak İstiyor, System.String[]
Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligin 18. haftasında deplasmanda Ateş Çelik Bergama Belediyesi'yle karşılaşacak.

2. Lig'deki ilk sezonunda aldığı 2 mağlubiyetle yoluna devam eden Antalyaspor, gruptan çıkarak bir üst lig yolunda hedefine ulaşmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda karşılaşacağı bu maçtan galibiyetle dönerek ligdeki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.

7 Ekim'de başlayan zorlu 2. Lig maratonunda yalnızca Alaşehir Belediyesi'ne yenildiklerini belirten Antalyaspor A Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, "Ligin ilk yarısında da, ikinci yarısında da aynı takıma yenildik ve takımımızın tek yenilgisi bu takıma karşı oldu. Bir üst lige çıkmak hedefiyle öncelikle Play-Off yarı final grubuna adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu nedenle de hiç durmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftarımızı salona bekliyoruz

2. Lig etabının son bölümünde oynayacakları 4 maçın Play-Off hedefleri için büyük öneme sahip olduğunun da altını çizen Antrenör Gökhan Egeli sözlerine şöyle devam etti: "Bu 4 haftalık periyoda deplasmanda oynayacağımız Ateş Çelik Bergama maçıyla başlayacağız. İlk devre olduğu gibi kalan 4 maçımızın hepsini kazanarak öncelikli olarak adımızı Play-Off yarı final grubuna yazdırmak ve ardından adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımızı salonlara bekliyoruz." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

voleybol, Antalyaspor, Spor
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