Antalyaspor, Yağmur Altında Çalıştı
1 saat önce
Antalyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile bugün sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
'da, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Göztepe ile bugün sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın taktik provalarını yaptırdı.
Yağmur altında gerçekleşen idman, yarı sahada topla yapılan oyunlarla sona erdi.
Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan Zeki Yıldırım
ile antrenör Tamer Sivrikaya
için doğum günü kutlaması yapıldı.
Pastayı birlikte kesen Zeki ile Tamer, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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