Antalyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
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Antalyaspor yağmur altında çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor yağmur altında çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi. Çalışmayı Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da izledi.


Bu arada, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Antalyaspor Hentbol Takımı da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek futbol takımını ziyaret etti. Denizlispor galibiyeti nedeniyle futbolcuları kutlayan hentbolcular, takıma baklava ikramında bulundu.


Teknik Direktör Tamer Tuna, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve Başantrenör Fatih Işık ile hentbol takımı oyuncularını tesislerde bir süre misafir ederek sohbet etti ve yarınki Beşiktaş maçı için başarı dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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