Antalyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor

Antalyaspor yağmur altında çalıştı

6 saat önce

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor yağmur altında çalıştı, System.String[]

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde başladığı antrenman, yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi. Çalışmayı Başkan Ali Şafak Öztürk ve genel menajer Servet Çavuşoğlu da izledi.

HENTBOL TAKIMINDAN TATLI MORAL

Diğer yandan, yarın Beşiktaş Aygaz'ı konuk edecek olan CIP Travel Antalyaspor hentbol takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek futbol takımını ziyaret etti. Yukatel Denizlispor galibiyeti nedeniyle futbolcuları kutlayan hentbolcular, baklava ikramında bulundu. Teknik direktör Tamer Tuna, hentbol şube sorumlusu Hakan İrban ve başantrenör Fatih Işık ile hentbol takımı oyuncularını tesislerde bir süre misafir ederek sohbet etti ve yarınki Beşiktaş Aygaz maçı için başarı dileklerinde bulundu.


İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak
Adis Jahovic ameliyat edildi Falcao ve Saracchi'nin sağ adalesinde zorlanma tespit edildi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]