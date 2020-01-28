Antalyaspor yağmur altında çalıştı

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde başladığı antrenman, yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi. Çalışmayı Başkan Ali Şafak Öztürk ve genel menajer Servet Çavuşoğlu da izledi.

HENTBOL TAKIMINDAN TATLI MORAL