Antalyaspor yendi, Kasımpaşa ateş hattına düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyaspor yendi, Kasımpaşa ateş hattına düştü - Son Dakika

Antalyaspor yendi, Kasımpaşa ateş hattına düştü

6 saat önce

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Kasımpaşa, Antalyaspor'un Denizlispor'u mağlup etmesiyle 15. sıraya düşerek, ateş hattına girmiş oldu.

Antalyaspor yendi, Kasımpaşa ateş hattına düştü, System.String[]

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Kasımpaşa, Antalyaspor'un Denizlispor'u mağlup etmesiyle 15. sıraya düşerek, ateş hattına girmiş oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle ligde üst üste 4. kez yenilirken, Antyalyaspor'un Denizlispor'u 3-0 geçmesiyle de 15. sıraya geriledi.

İstanbul ekibinde, görevinden ayrılan Tayfur Havutçu'nun yerine teknik direktör arayışları sürüyor.

(Bora Akyol/İHA)

Antalyaspor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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