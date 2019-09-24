Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve üçerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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