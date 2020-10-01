Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'la 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.

Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de izlediği antrenmandan önce futbolculardan Bahadır Öztürk ile analiz antrenörü Halil Taner Tarımer için doğum günü kutlaması yapıldı.