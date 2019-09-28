Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

1 saat önce

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.


Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.


Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26 
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