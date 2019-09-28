Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır
1 saat önce
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26
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