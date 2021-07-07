Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.
Oyuncular, günün ilk antrenmanına tam sahada 5 ayrı istasyonda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Ardından kuvvet antrenmanı gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktiksel idman yaparak çalışmasını tamamladı.
Akdeniz ekibi, kamp programına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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