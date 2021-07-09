Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampının beşinci gününde hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.